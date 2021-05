LIVE | Aantal nieuwe coronagevallen gedaald tot laagste niveau door storing

CoronavirusAfgelopen etmaal zijn er 2904 nieuwe coronagevallen bijgekomen. Dat is het laagste aantal sinds 16 februari. De besmettingscijfers zijn beïnvloed door een storing. Onbekend is hoe groot die impact precies is, meldt een RIVM-woordvoerder. Los daarvan daalt het aantal besmettingen al enige tijd. Ook in de ziekenhuizen gaat het een stuk beter. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.