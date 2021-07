LIVE | Aantal positieve coronatests stabiliseert voorzichtig, reproductiegetal daalt flink

Turkse justitie eist 1482 jaar gevangenis­straf tegen Schiedamse drugsbaron Çetin G. en compagnon

8:32 De Schiedamse drugsbaron Çetin G. en zijn compagnon Nejat D. hangt gezamenlijk 1482 jaar gevangenisstraf boven het hoofd. Dat is althans de enorme eis van het gerechtshof in Ankara tegen het tweetal, melden Turkse nieuwsbronnen. Çetin G., die in 2016 zijn enkelband doorknipte en de benen nam naar zijn thuisland, wordt samen met zijn partner in crime gezien als leider van een drugsbende.