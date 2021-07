LIVE | Aantal positieve tests naar bijna 7000, minder coronapatiënten op de ic's

CoronavirusHet aantal positieve coronatests is opnieuw fors gestegen, naar bijna 7000. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is met vier gedaald. Op de verpleegafdelingen steeg het aantal besmette patiënten wél. Het kabinet overweegt om vanwege het snel stijgende aantal positieve coronatests meerdaagse evenementen af te blazen en clubs en discotheken te sluiten. Volgens demissionair minister De Jonge zijn er op termijn maar twee keuzes: ,,Of je laat je vaccineren, of je wordt ziek.” Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.