LIVE | Ademruimte voor ziekenhuizen, Ernst Kuipers ziet ‘gunstige ontwikkeling’

Interview Corona niet het enige probleem in India: ondervoe­ding en werkloos­heid ontwrich­ten het land

14:05 Begin augustus trok Nederlander Arjan De Wagt (53 jaar) in de Indiase krant The Hindu aan de bel. Door de Indiase lockdown is de economie zo ontwricht dat naar schatting 140 miljoen mensen hun baan verloren. En geen inkomen betekent voor veel Indiërs geen eten.