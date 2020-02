LIVE | Advocaat: ‘Openbaar Ministerie gaat over de grens in zaak tegen Jos Brech’

Brechs advocaat Gerald Roethof heeft de rechter nogmaals schriftelijk laten weten dat er voorlopig geen verklaring komt, zoals deze nieuwssite vanochtend al schreef. Daardoor blijft het de vraag hoe 27 van Brechs dna-sporen (huid, speeksel, haar) op en bij Nicky’s lichaam werden gevonden. Maar volgens Roethof verkeert het OM ‘in bewijsnood’: ,,Ze wilden zijn huisarts dwingen te verklaren, in het geheim een nicht horen. Hoe sterk staan ze dan?’’, zei hij voor aanvang van de zitting. In de zaal spreekt Roethof van een ‘over-enthousiast’ OM: ,,Ze gaan over de grens. Het is bizar. Het zwijgrecht lijkt hen een doorn in het oog te zijn. Het OM probeert het zwijgrecht van de cliënt uit te hollen, maar ook dat van zijn huisarts. Dat is onbegrijpelijk.” De officier van justitie reageert: ,,We wilden de huisarts bevragen, omdat de verdachte zelf verklaard heeft bij het Riagg in behandeling geweest te zijn, omdat hij in 2001 nog verklaard heeft dat hij ‘zijn neigingen’ zogezegd onder controle had. Dus ja: we wilden daar meer informatie over.”