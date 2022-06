LIVE | Agractie: ‘Rutte niet op de hoogte van wat boeren drijft’, A59 weer vrij na blokkade

Met VideoTientallen boeren met tractoren - en twee koeien - demonstreren bij de Tweede Kamer in Den Haag. Het is niet het enige protest, ook elders in het land roeren boeren zich. De A28 bij Meppel is richting Zwolle geblokkeerd door tractoren. De A59 tussen Oss en Den Bosch was geblokkeerd, maar is inmiddels weer vrijgegeven. Volg in dit liveblog (onderaan artikel) het laatste nieuws over de boerenprotesten.