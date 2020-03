LIVE | Al 2.000 doden in de VS, ook baby overleden

Wereldwijd zijn meer dan 600.000 besmettingen vastgesteld met het coronavirus. Ruim 28.000 patiënten bezweken aan de gevolgen van het virus. In Nederland is het dodental de afgelopen 24 uur met 93 mensen opgelopen. Het aantal besmettingen in ons land is met 1159 toegenomen. Het aantal herstelde patiënten staat wereldwijd op bijna 133.000. Volg alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Hier lees je het vorige blog nog eens terug.