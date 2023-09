LIVE | Alle klimaatactivisten van A12 gehaald door politie, ook waterkanon ingezet

MET FOTO'S Rapport over opvang asielzoe­kers: ‘Mensen breken hier omdat ze het niet meer aankunnen’

Sanitair is vaak vies, op grote slaapzalen is amper privacy en het eten is soms bedorven. Een jaar nadat de rechter het Rijk opdroeg de situatie in de noodopvang voor asielzoekers te verbeteren, zijn de omstandigheden nog even schrijnend, zo niet verslechterd, stelt VluchtelingenWerk in een nieuw rapport.