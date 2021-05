LIVE | Alle volwassenen Friese Waddeneilanden een prik, 'GGD's decennialang financieel uitgekleed’

Agente in opleiding veroor­zaakt zwaar ongeluk: ‘Ex bedreigde me, nieuwe vriend kreeg relatie met mijn moeder’

21 mei Een voormalig agente in opleiding uit Hellevoetsluis wordt ervan verdacht een ernstig verkeersongeval te hebben veroorzaakt terwijl ze onder invloed van alcohol was. Verdachte Ruby J. (27) stapte na een ruzie met haar ex-partner de auto in en botste op een tegenligger, met twee gewonden tot gevolg. Donderdag huilde ze tranen met tuiten in de rechtbank.