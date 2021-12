LIVE | Apple sluit winkels in New York, besmette Australiër (19) opgepakt om avondje stappen

CoronavirusIn Australië is een 19-jarige man aangehouden omdat hij een avondje ging stappen terwijl hij wist dat hij besmet was met Covid-19. Hij kan daarvoor een gevangenisstraf krijgen. De isolatieperiode na een besmetting in de Verenigde Staten is gehalveerd van tien naar vijf dagen. En op de Caribische eilanden van het Koninkrijk is het aantal besmettingen binnen een week tijd meer dan verviervoudigd. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.