LIVE | Australiër (19) gearresteerd om avondje stappen met besmetting, VS halveren isolatieperiode

Brand in beroemde bus van bordeel Sauna Diana: ‘In- en intriest’

De welbekende bus van bordeel Sauna Diana is op zaterdag, Eerste Kerstdag, in brand gevlogen. Dat staat te lezen op de Facebook- en Twitterpagina van wielerplatform Het is Koers. De bus die in een weiland langs de snelweg staat, is een begrip. De reacties op social media op de brand zijn niet mals. ‘Heiligschennis‘ en ‘vernieling van erfgoed’ zijn termen die onder andere te lezen vallen. Ook de wielerwereld is in actie gekomen.

27 december