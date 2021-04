LIVE | Australische passagiers in isolatie na vlucht met besmette man, Canada weert vluchten uit India

Deze stappen gaat de EU zetten om klimaatak­koord te halen

21 april Klimaatneutraal in 2050, een vermindering van de CO2-uitstoot met ‘tenminste 55 procent’ in 2030. Europa heeft vandaag een flinke stap gezet door zichzelf die dubbele verbintenis na onderhandelingen tot diep in de nacht wettelijk op te leggen.