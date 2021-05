LIVE | België opent horeca vanaf 9 juni volledig, productieprobleem nekt Spoetnik V-vaccin

celstraf Moeder en zoon (19) brengen meisje (14) naar hotel in Almere voor seksdate: 'Ik zag geld voor mijn ogen’

12:32 Een 39-jarige moeder en haar 19-jarige zoon moeten de gevangenis in, omdat zij een minderjarig meisje hebben aangemoedigd om geld te verdienen met seksdates, onder andere in een hotel in Almere. De vrouw uit Amsterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Haar zoon heeft een jeugddetentie van tien maanden én jeugd-tbs opgelegd gekregen.