LIVE | Besmettingen publiek Songfestival tóch bekend, meer dan 450.000 doden in Brazilië

Haarscher­pe beelden van otter in Zwolse stads­gracht: 'Drie weken mee bezig geweest’

25 mei De otter Eenoog in de Zwolse stadsgracht is haarscherp en bij daglicht vastgelegd op de gevoelige plaat. Natuurfotograaf Jeroen Kloppenburg maakte deze fenomenale foto van het dier, dat aan één oog blind is. ,,Ik maakte meer dan drieduizend shots voor deze foto.”