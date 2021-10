LIVE | Bijna 8000 nieuwe coronabesmettingen, weekgemiddelde loopt op

Minder meldingen van kindermis­han­de­ling

Het advies- en meldpunt Veilig Thuis ontving in de eerste helft van 2021 minder meldingen van kindermishandeling, huiselijk geweld of een combinatie van die twee. Wel werd deze verzameling organisaties vaker dan een jaar eerder gebeld omdat slachtoffers, omstanders, zorgmedewerkers of andere professionals advies vroegen hierover. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

29 oktober