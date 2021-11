LIVE | Bijna heel Nederland kleurt donkerrood, Duitsland meldt recordaantal besmettingen

update Politie schiet vluchtende verdachte (36) neer na achtervol­ging en crash op A58, drugs gevonden in auto

ROOSENDAAL - Een vluchtende verdachte is vanmiddag door de politie in het onderlichaam geschoten op de snelweg A58 bij Roosendaal. In de auto van de 36-jarige man uit Brussel zijn meerdere zakken met verdovende middelen gevonden. De snelweg is door de politieactie tussen Roosendaal en knooppunt De Stok woensdagmiddag afgesloten.

10 november