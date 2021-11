Meer kaarten verkocht dan stoelen beschik­baar bij show Peter Pannekoek: ‘Ouderwetse zwendel’

Voor de voorstelling van cabaretier Peter Pannekoek in Gouda deze week hadden meer mensen kaartjes gekocht dan er zitplekken waren. Volgens de cabaretier waren valse tickets in omloop. Het management van de artiest bekijkt of er aangifte gedaan kan worden. ,,Het is gewoon ouderwetse zwendel.”

