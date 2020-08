LIVE | Bloedbank start productie van coronamedicijn, Duitse minister verwacht snel een vaccin

Wat zoeken Colombia­nen in Drents drugslab?

7:45 Dertien Colombianen in een cocaïnewasserij in het Drentse Nijeveen: steeds vaker werken Zuid-Amerikanen in Nederlandse drugslaboratoria. Ze introduceren specialistische technieken om opsporing te ontduiken. Wat zoeken Colombianen in Drents drugslab? Het Dagblad van het Noorden zocht het uit.