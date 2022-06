LIVE | Boze boeren trekken strontkar open in Apeldoorn, verkeershinder neemt langzaam af

StikstofprotestBoze boeren zijn vandaag opnieuw de weg op gegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Op dit moment vinden er acties plaats op onder meer de A12, A7 en A28, met veel verkeershinder tot gevolg. Ook zijn boeren richting gemeentehuizen in het hele land getrokken om te protesteren. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de boerenprotesten.