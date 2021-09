LIVE | Brazilië keurt miljoenen Chinese vaccins af, protest in Amsterdam tegen maatregelen

Justitie de mist in met ‘bangmaak­ac­tie’ tegen verdachte van moord op ‘de Indiaan’

2 september Het Openbaar Ministerie is de mist in gegaan met een actie tegen een verdachte van de 22 jaar oude moordzaak rond Hans ‘de Indiaan’ Schonewille. Daardoor wordt een zaak van illegaal wapenbezit tegen Simon van K. geseponeerd. Van K. is nog wel in beeld als verdachte van de moord.