LIVE | Britse studie: omikron maakt minder ziek, stijging ziekenhuisopnames jonge kinderen in New York

CoronavirusVolgens een Brits onderzoek heeft iemand met een omikronbesmetting 70 procent minder kans om in het ziekenhuis terecht te komen dan iemand die besmet raakte met delta. In New York is het aantal kinderen onder de vijf jaar dat in het ziekenhuis wordt opgenomen door de snelle verspreiding van de omikronvariant juist verviervoudigd. En in Nederland adviseert de GGD met klem geen boosterprikken over de grens te halen. Dit kan problemen opleveren bij de registratie in de CoronaCheck-app. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.