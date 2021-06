LIVE | CBS: Consumptie sterkst gegroeid sinds Tweede Wereldoorlog, Italië schaft mondkapje buiten af

Negatief zwemadvies open water in meerdere gemeenten door hevige regen

20 juni Vanwege de hevige buien wordt in meerdere gemeenten afgeraden zondag en maandag te zwemmen in open water. De vele neerslag leidde op een aantal plaatsen tot riooloverstorten, waardoor de waterkwaliteit is verslechterd. Dit kan gezondheidsklachten veroorzaken.