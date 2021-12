LIVE | China telt snelste stijging besmettingen in 21 maanden, aantal geannuleerde 'kerstvluchten' stijgt naar ruim 6000

Man was in de weer met telefoon toen hij agent doodreed: 30 maanden cel geëist

Hij was in de weer met zijn telefoon, toont niet oprecht berouw en is oneerlijk in zijn verhaal over wat er gebeurde. Dat stelt de officier van justitie die daarom tot een forse strafeis komt tegen de Helmonder die het ongeluk veroorzaakte waarbij politieman Jeroen Leuwerink om het leven kwam: dertig maanden cel en vijf jaar zonder rijbewijs.

22 december