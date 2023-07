LIVE | Code rood om storm Poly: geen treinverkeer in groot deel Nederland, stel reis uit als het kan

In gebieden met code oranje moeten examinatoren besluiten of het verantwoord is om een rijexamen met een personenauto door te laten gaan of niet.

Het CBR heeft besloten alle rijexamens in gebieden waar code rood geldt woensdag te schrappen tot in elk geval 11.00 uur . Dat heeft een woordvoerder laten weten. Kandidaten moeten hun afspraak verplaatsen. Het CBR besluit in de loop van de ochtend of ook na 11.00 uur examens worden geschrapt.

Eerste zeer zware zomerstorm ooit

Storm Poly is de eerste zeer zware zomerstorm ooit. Voorwaarde daarvoor is dat er gedurende een uur windkracht 11 wordt gemeten bij een KNMI-station. Dat was het geval tussen 08.00 en 09.00 in IJmuiden, meldt WeerOnline.

Ook in Wijdenes (Noord-Holland) en Hoek van Holland is inmiddels sprake van een storm met een uurgemiddelde van windkracht 9.

Zware zomerstormen zijn zeer zeldzaam, laat staan een zweer zware zomerstorm. Op 25 juli 2015 was de vorige zware zomerstorm en toen was de zwaarste windstoot 122 kilometer per uur. De andere zware zomerstormen werden gemeten op 27 augustus 1912 in Hoek van Holland en 12 augustus 1914 in Vlissingen.