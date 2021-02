LIVE | Crisis valt Nederlanders steeds zwaarder, sekswerkers plannen protest

Wielrenner geschept op beruchte kruising, slachtof­fer met traumaheli­kop­ter mee

23 februari Een wielrenner is vanmiddag even na 16.00 uur geschept door een auto bij het oversteken van de Zutphenseweg (N348) in Gorssel. Er zijn meerdere ambulances en een traumahelikopter ter plaatse. Het kruispunt ging afgelopen najaar nog op de schop om de situatie veiliger te maken.