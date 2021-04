LIVE | De Jonge: Overgebleven AstraZeneca-prik onder voorwaarden naar 60-minner, klimmer Mount Everest besmet

Eerste terrasdag wordt aangenaam zonnig: ‘Een graadje minder zal niemand erg vinden’

21 april De buitenterrassen gaan volgende week woensdag weer open. Is het dan ook terrasweer? Zeker wel, voorspelt Weerplaza. Verwacht niet in je T-shirt of korte broek weer aan het bier te kunnen, maar met een graadje of 15, een zonnetje en bescheiden wind zal het zeker aangenaam toeven zijn.