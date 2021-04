LIVE | De Jonge vraagt Gezondheidsraad om nieuw advies AstraZeneca, Turkije vrijwel helemaal op slot

Column Saskia Noort Met dank aan de lange neuzen van Rutte en het hele zooitje vrees ik voor rellen door hele land

20:54 Saskia Noort schrijft wekelijks over nieuws dat haar raakt. De schrijfster windt zich op over het coronabeleid. ‘Een biertje. Op een terras. Dat houdt ons wel even koest. Maar wee je gebeente als je met Koningsdag de straat op gaat.’