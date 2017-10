LIVE: Defensie: 'We zoeken niet speciaal naar sporen, we zoeken Anne'

Wie is er schuldig aan de dood van drie schippers op stormachtige Noordzee?

12:36 Rechters van de rechtbank in Amsterdam reizen vandaag af naar Zoutkamp voor een onderzoek naar de dodelijke en emotioneel beladen tragedie met de schelpenzuiger Frisia. Drie bemanningsleden verdronken in 2010 in een koude, stormachtige decembernacht op de Noordzee. Het Openbaar Ministerie verwijt de bedrijven die verantwoordelijk zouden zijn voor de schipbreuk dood door schuld.