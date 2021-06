LIVE | Deltavariant wint terrein in Duitsland, Rode Kruis: Indonesië op rand van catastrofe

video Slachthuis op de Veluwe weer de fout in: camerabeel­den tonen mishande­ling varkens en koeien

28 juni Bij slachterij Gosschalk in Epe worden varkens en koeien mishandeld. Camerabeelden van Varkens in Nood tonen hoe de dieren geslagen worden en stroomstoten krijgen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) plaatst Gosschalk per direct onder verscherpt toezicht. ,,Dit is volstrekt onacceptabel.”