LIVE | Dienstregeling NS weer als voor coronacrisis, bijna 4000 doden binnen 24 uur erbij in India

coronavirusEen ‘belangrijk moment’ noemt NS-topvrouw Marjan Rintel het. Vanaf vandaag rijdt de NS overdag weer de dienstregeling zoals die was voor het begin van de coronacrisis. Heel druk is het nog niet in de treinen. Op doordeweekse dagen gaat het om veertig procent van het aantal treinreizigers ten opzichte van 2019. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Het vorige liveblog tref je hier.