LIVE | Disneyland Californië in april weer open, horeca België - als alles goed gaat - open op 1 mei

CoronavirusAls de Belgische vaccinatiecampagne goed verloopt, gaat bij onze zuiderburen de horeca op 1 mei weer open. Dat geldt voor zowel de terrassen als binnen. Ook enkele andere regels in België worden versoepeld. Dat heeft het zogeheten Overlegcomité bekendgemaakt. Het openen van de terrassen in Nederland staat ‘heel hoog’ op het lijstje van het kabinet, maar of versoepelingen mogelijk zijn is volledig afhankelijk van de situatie van de virusuitbraak. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.