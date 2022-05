LIVE | Dreigmails festival Groningen na vragen entreegeld, Concert op Amstel sluit Bevrijdingsdag af

Met nagenoeg geen wolkje aan de lucht stroomden de Bevrijdingsfestivals in het land vol met bezoekers. Na twee sobere coronajaren konden de 5 mei-festiviteiten dit jaar weer plaatsvinden. In Assen was zelfs zo druk dat de organisatie korte tijd opriep niet naar het festivalterrein meer te komen. Inmiddels lopen de verschillende festivals op hun einde, ook het jaarlijkse Concert op de Amstel is afgelopen.Volg in dit liveblog het laatste nieuws over Bevrijdingsdag.