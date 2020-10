LIVE | Duitsland verbreekt besmettingsrecord, Nederlanders bewuster van eigen gezondheid

KAART | Regio kleurt donkerrood op de corona­kaart; hoe snel stijgen de besmettin­gen in jouw gemeente?

13 oktober Het aantal geregistreerde positieve coronatests is de afgelopen week opgelopen tot ongeveer 43.903. Dat is weer een forse stijging ten opzichte van vorige week, toen 27.485 mensen in Nederland positief werden bevonden. In deze regio steeg het aantal besmettingen met 3596.