LIVE | Duizenden kroeggangers in Roermond, recordaantal besmettingen: 65.393

Dolf werd mishandeld door zijn vriendin: ‘Ze begon uit het niets te slaan en te schoppen’

Wanneer Dolf Marjolein ontmoet op een feestje, slaat de vonk gelijk over. Al snel trekt ze bij hem in. Maar dan slaat de sfeer om. Marjolein spuugt in zijn gezicht, slaat en schopt op hem in. Hij is lang niet de enige die slachtoffer is van dit type huiselijk geweld: in 40 procent van de gevallen is er sprake van mannenmishandeling.

