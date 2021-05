LIVE | Duizenden supporters NEC negeren de coronamaatregelen, 'Chinese labmedewerkers hadden klachten voor uitbraak'

Cryptomunt als salaris voor pizzabezor­gers Domino's tekent populari­teit: ‘Speel met geld dat je kan missen’

23 mei Terwijl de waarde van cryptomunten deze week fors kelderde, krijgen werknemers van Domino’s Pizza de mogelijkheid salaris in de digitale munt bitcoin te ontvangen. Investeren in deze valuta wordt met name onder jongeren steeds populairder. ,,Maar blijf het wel als een extraatje zien.”