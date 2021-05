LIVE | ‘Eén prik genoeg voor EU-reiscertificaat’, Duitse flats in quarantaine na uitbraak Indiase variant

Verbod op ander vaccin dan AstraZene­ca frustreert jonge zestigers: ‘Alsof je vecht tegen machtsblok’

17 mei Dan maar de hulp inroepen van de Nationale Ombudsman. Een 61-jarige leerkracht uit Made is zo kwaad en wanhopig over de van overheidswege ‘opgedrongen’ coronavaccinatie met AstraZeneca dat zij landelijk ombudsman Reinier van Zutphen heeft aangeschreven. ,,De moed zakt mij in de schoenen. Het voelt alsof je moet vechten tegen een machtsblok.”