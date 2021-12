LIVE | Eerste ‘twijfelaar’ spreekt zich uit voor datacenter Zeewolde, bal ligt nu helemaal bij PvdA/GroenLinks

Het datacentrum zou het grootste worden van Nederland en is bestemd voor Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook. De afgelopen tijd was vanuit verschillende hoeken kritiek op de plannen van de gemeente. Zo klaagden raadsleden in de media dat informatie voor hen was achtergehouden. Burgemeester en wethouders zouden in het geheim hebben gewerkt aan de komst van het datacentrum. Ook kwam de vraag naar boven of het wel aan de lokale politiek is over dit soort grote onderwerpen besluiten te nemen.



De raad besluit vanavond of zij het bestemmingsplan voor de beoogde locatie wil wijzigen, om zo de komst van het datacentrum mogelijk te maken. Of Meta ook de benodigde grond kan kopen, wordt later bepaald. Burgercoöperatie Land van Ons maakte vorige week bekend ook geïnteresseerd te zijn in de grond, om daar aan duurzame landbouw te gaan doen en tegelijk de plannen te dwarsbomen.