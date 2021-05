LIVE | Eerste veertigers kunnen prikafspraak maken, helft van volwassen Amerikanen volledig ingeënt

CORONAVIRUSVan alle volwassen Amerikanen is zeker de helft volledig gevaccineerd, meldt het Witte Huis. President Biden wil dat voor Onafhankelijkheidsdag, op 4 juli, zeker 70 procent van de volwassenen in de VS minstens één prik heeft gehad. Farmaceut Moderna laat vandaag weten dat zijn coronavaccin effectief is bij kinderen vanaf 12 jaar. Het is daarmee het tweede vaccin dat in de VS kan worden ingezet bij jongeren onder de 18. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.