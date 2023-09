LIVE | Enkele honderden klimaatactivisten blokkeren A12, snelweg bij Den Haag opnieuw dicht

Oudste zoon (22) en ‘troonop­vol­ger’ Ridouan Taghi opgepakt in Dubai

De oudste zoon (22) van Ridouan Taghi is aangehouden in Dubai, hij zou sinds eind juli al vastzitten. Opsporingsdiensten beschouwen hem als een sleutelspeler in de organisatie van zijn vader. Het vermoeden van de recherche was al langer dat hij door zijn vader werd klaargestoomd om zijn organisatie over te nemen.