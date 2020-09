LIVE | Flinke toename coronapatiënten in ziekenhuizen, bijna 2000 nieuwe besmettingen

Uitpluizen van gekraakte chatdienst Encrochat brengt ook veel corruptie bij politie aan het licht

17 september Het grote onderzoek naar de versleutelde chatdienst Encrochat heeft naast informatie over tal van criminele kopstukken ook veel corruptie bij de politie aan het licht gebracht. Een speciaal team is nu in het leven geroepen om daar onderzoek naar te doen. De verwachting is dat dit gaat leiden tot meerdere strafrechtelijke onderzoeken.