LIVE | FNV: Financiële regeling voor zorgpersoneel met long covid, Rusland meldt ruim 57.000 besmettingen

Stroomnet is vol en dat gaan we merken: wachten op zonnepane­len en één op de drie straten open

Door de overgang naar duurzame energie loopt het stroomnet in Nederland vol. Netbeheerders moeten steeds vaker ‘nee’ verkopen als nieuwe bedrijven of scholen een aansluiting aanvragen of zonnepanelen willen leggen. Er is zelfs zo weinig ruimte, dat ook gewone Nederlanders binnenkort moeten wachten als zij thuis zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal willen installeren. Dat zegt grote netbeheerder Alliander.

7:19