LIVE | Forse daling in Duitsland door lockdown, mondkapjesplicht op vluchten Nieuw-Zeeland

Bekijk hier op beveili­gings­beel­den hoe een man niet alleen een auto, maar ook zichzelf in brand steekt

14 november Een bij een woning in Wezep geparkeerde auto is afgelopen nacht in brand gestoken. De daders zijn gefilmd. De voorzijde van de auto is totaal vernield. ,,Ik heb er hard voor gewerkt en nu heb ik niks meer.”