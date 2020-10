LIVE | Frankrijk kondigt extra maatregelen aan, demonstranten tegen coronawet weggestuurd

Ontsnapte nertsen op straat in Best: ‘Wat als ze besmet zijn met het coronavi­rus?’

6 oktober Een ‘ver-van-mijn-bedshow’ was de nertsenfokkerij in het Brabantse Best voor omwonenden. Tot duidelijk werd dat de dieren het coronavirus kunnen overbrengen. En er op het bedrijf af en toe een deurtje open bleef staan. ,,Help, er zit er eentje in de achtertuin.”