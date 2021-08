LIVE | Geen missies voor militairen na weigeren prik, Kamer debatteert woensdag over corona

Scholen smachten naar heropening: ‘Zonder extra ruimte verdwijnt het draagvlak’

13 augustus Het kabinet hakt vandaag definitief de knoop door over volledige heropening van het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Het besluit komt geen moment te vroeg, want onderwijsbestuurders, studenten en ouders smachten naar duidelijkheid in de voortdurende corona-epidemie.