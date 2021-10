LIVE | Gemiddeld aantal besmettingen blijft stijgen, De Jonge: ‘Het loopt harder op dan verwacht’

Huidresten, sieraden en condooms: deze ruimte in het zwembad zie jij nooit (en dat is maar goed ook)

23 oktober Het is er aardedonker. Chloor en andere chemicaliën met onuitspreekbare namen prikken onophoudelijk in je ogen en neus. Water klotst continu hoog tegen de vettige, besmeurde wanden. Dit is de onderkant van het zwembad in Almelo, ofwel de bufferkelder. En eens in de twee jaar poetsen duikers dit duistere hol brandschoon. Maar hoe gaat dat precies?