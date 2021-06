LIVE | Gevaccineerden kunnen met CoronaCheck-app naar evenementen, VS en VK willen reisverkeer ‘zo snel mogelijk’ hervatten

video | update Snelweg A50 weer open na urenlange afsluiting door gekantelde vrachtwa­gen bij Veghel

8 juni VEGHEL - Op de snelweg A50 ter hoogte van Veghel is dinsdagochtend een vrachtwagen gekanteld. Dat gebeurde rond 06.15 uur. De A50 richting Arnhem en Nijmegen is door het ongeluk dicht tussen Veghel en Veghel-Noord. De weg, die was bezaaid met graan - is inmiddels weer open voor het verkeer.