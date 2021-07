LIVE | GGD schrapt in aantal regio’s volledig bron- en contactonderzoek, coronapas geldt ook in Zwitserand

Ombudsman: ontwikkel maatwerk voor getroffen onderne­mers

6 juli De overheid en gemeenten moeten zorgen voor maatwerk om ondernemers die door corona in de problemen zijn gekomen te helpen. Die oproep doet de Nationale Ombudsman die na een inventarisatie concludeert dat bij veel ondernemers het water aan de lippen staat, vaak omdat ze niet in aanmerking kwamen voor coronasteun. Gemeenten moeten zich voorbereiden op schuldhulpverlening aan zelfstandige ondernemers. Ook bij het invorderen van schulden is maatwerk geboden.