LIVE | Gommers: ‘Als het straks echt code zwart wordt, dan is Rotterdam peanuts’

Als het straks echt code zwart wordt, dan is Rotterdam peanuts. Dan wordt het echt agressie. Dan moet je de ziekenhuizen beveiligen", zegt arts Diederik Gommers bij Op1. ,,Want dan komen mensen bij het ziekenhuis en kunnen we ze niet redden. Dan is er geen plek meer. Dan gaan mensen dood." Volg al het nieuws over het coronavirus in ons liveblog.