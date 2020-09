LIVE | Gommers: ‘Nieuwe maatregelen hadden strenger gemogen’, meer kijkers voor persconferentie

CORONAVIRUS TERUGLEZEN | 1974 nieuwe besmettin­gen, wereld ziet Nederland als risicoge­bied

18 september De wereld ziet Nederland als risicogebied. Niet alleen buurlanden België en Duitsland waarschuwen voor corona in ons land, maar wereldwijd wordt naar de lage landen gewezen. Volgens de gegevens van het RIVM zijn er vandaag 1974 nieuwe besmettingen geregistreerd. Ook vandaag las je in dit liveblog alles over het coronavirus. Het nieuwe liveblog staat hier.