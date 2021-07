LIVE | Grapperhaus weinig optimistisch over toename besmettingen: ‘Niet sjoemelen met QR-code!’

CoronavirusJustitieminister Grapperhaus roept mensen op niet te ‘sjoemelen met de QR-code’ die toegang verleent tot evenementen en activiteiten. Hij maakt zich zorgen over de ontwikkeling van het coronavirus in ons land. Het kabinet overweegt om vanwege het snel stijgende aantal positieve coronatests meerdaagse evenementen af te blazen en clubs en discotheken te sluiten. Volgens demissionair minister De Jonge zijn er op termijn maar twee keuzes: ,,Of je laat je vaccineren, of je wordt ziek.” Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.